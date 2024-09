Momento em que torcedores do Fluminense começam a depredar as catracas do estádio do Atlético-MG - Reprodução de vídeo

Publicado 26/09/2024 12:30

o Galo informou que ainda avalia o tamanho do prejuízo e entrará com um pedido de ressarcimento junto à Conmebol. Uma confusão generalizada entre torcedores do Fluminense e a polícia militar de Minas Gerais, no setor visitante logo após a eliminação na Libertadores para o Atlético-MG , resultou em depredação da Arena MRV. Em nota,junto à Conmebol.

Ou seja, a tendência é que o Tricolor arque com o prejuízo causado por sua torcida. E não foi pouco. Além de cadeiras da arquibancada, as catracas dos dois portões do setor visitante foram vandalizadas, além de banheiros e outros equipamentos, como câmeras de segurança.

Câmeras mostram torcedores do Fluminense destruindo catracas da Arena MRV após eliminação para o Atlético-MG. Segundo um torcedor do Flu, um policial agrediu um tricolor e "jogou spray de pimenta em todo mundo". Depois, "outro policial entrou rindo e girando o cassetete". Globo Reprodução



Vídeos mostram o momento em que um bando ataca as catracas, que precisarão ser trocadas. Torcedores do Fluminense alegam que o início da confusão aconteceu por causa de agressão dos policiais, que jogaram spray de pimenta.



"O Galo lamenta o absurdo comportamento da torcida visitante na Arena MRV ao final da partida desta noite. O clube já acionou a Conmebol para providências e irá colaborar com as autoridades para identificação e punição dos vândalos envolvidos", diz o Atlético-MG em parte do comunicado à imprensa.