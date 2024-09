A Arena MRV é a casa do Atlético-MG - Pedro Souza / Atlético

A Arena MRV é a casa do Atlético-MGPedro Souza / Atlético

Publicado 25/09/2024 22:20

Belo Horizonte - O Atlético-MG provocou o Fluminense após eliminar o Tricolor da Libertadores . O perfil do clube no Instagram fez uma brincadeira com a classificação para a semifinal e postou uma foto com a frase "Classifigalo". O "Galo" na sentença é apenas uma referência ao mascote da instituição. O grande detalhe é que a postagem está dividida em cinco imganes. A primeira tem apenas um C nas cores verde e grená, em alusão ao Flu já ter jogado a terceira divisão.

Veja a postagem do Galo:

Na partida de ida, o Flu bateu o Galo por 1 a 0. No entanto, perdeu o jogo da volta, nesta quarta-feira (25) por 2 a 0. Assim, se despediu da competição com uma derrota por 2 a 1 no placar agregado.

Agora, a equipe de Mano Menezes foca no Brasileirão. O Tricolor volta a campo no próximo domingo, às 16h, para enfrentar o Atlético-GO no Estádio Antônio Accioly. A partida é válida pela 28ª rodada do campeonato.