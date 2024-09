Endrick marcou pelo Real Madrid em sua estreia na Liga dos Campeões, contra o Stuttgart - Pierre-Philippe Marcou/AFP

Publicado 25/09/2024 20:20

Endrick atingiu a marca de 100 partidas como jogador profissional na última terça-feira (25), ao entrar em campo na vitória por 3 a 2 do Real Madrid sobre o Alavés , pela sétima rodada do Campeonato Espanhol. O brasileiro foi revelado pelo Palmeiras, onde completou 82 partidas. No meio deste ano, o jovem atacante, que também defende a Seleção, chegou ao Real Madrid.

Com a camisa do Alviverde, Endrick marcou 21 gols e deu duas assistências em 82 partidas. Na seleção brasileira, foram três gols em 11 jogos. Pelo Real Madrid, dois gols em sete confrontos. No total, o atacante soma 26 gols em partidas oficiais, começando como titular 57 vezes.



A primeira partida no futebol profissional foi no dia 6 de outubro de 2022, pelo Brasileirão. Na partida entre Palmeiras e Coritiba, Endrick se tornou o mais novo a jogar pelo clube paulista.

Já na temporada 2023, se consagrou como o maior artilheiro em uma edição de Campeonato Brasileiro entre atletas com menos de 18 anos, com 14 gols.

Quebrador de recordes