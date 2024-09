Youri Regeer, à esquerda, e Bruno Fernandes, à direita - Darren Staples / AFP

Publicado 25/09/2024 19:14 | Atualizado 25/09/2024 19:16

Inglaterra - Nesta quarta-feira (25), o Manchester United empatou com o Twente por 1 a 1 no Old Trafford, em partida válida pela primeira rodada da Liga Europa. Os Red Devils saíram na frente, mas permitiram a reação dos holandeses no segundo tempo.

Christian Eriksen abriu o placar para o United aos 35 minutos da etapa inicial. O dinamarquês ficou com a sobra da bola dentro da área e chutou de primeira para balançar as redes do Old Trafford.

Ele, porém, acabou falhando no gol de empate. Aos 23 minutos do segundo tempo, Lammers desarmou Eriksen na intermediária, avançou com liberdade, invadiu a área e finalizou de perna esquerda para deixar tudo igual no marcador.



Com o resultado, as duas equipes somam um ponto na tabela da Europa League. A competição, assim como a Champions, passou a ter o mesmo formato de fase de liga ao invés de grupos.