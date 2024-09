Wojciech Szczesny, à esquerda, e Robert Lewandowski, à direita, cantam o hino nacional polonês - FOTO: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Wojciech Szczesny, à esquerda, e Robert Lewandowski, à direita, cantam o hino nacional polonêsFOTO: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Publicado 25/09/2024 16:59

Um mês após anunciar sua aposentadoria, Szczesny, de 34 anos, foi anunciado como a nova contratação do Barcelona. Mês passado, o goleiro polonês decidiu não renovar seu contrato com a Juventus, da Itália, e, posteriormente, anunciou o fim da sua carreira.

Com a lesão de Ter Stegen, Szczesny reconsiderou a decisão e aceitou o novo desafio de substituir o alemão até o final da temporada. O contrato deve ser assinado pelo jogador nessa quinta-feira (25).

Segundo o jornal "Sport", Lewandowski teria ajudado na contratação do arqueiro, já que eles foram parceiros na seleção polonesa durante anos. Szczesny se mostrou entusiasmado para jogar no Barça e disse que achava desrespeitoso não considerar ser jogador de um clube tão grande.



"Respeito muito a história do Barça. É um dos melhores clubes do mundo. Compreendo a situação difícil que surgiu após a lesão de Marc-André Ter Stegen e penso que seria desrespeitoso da minha parte não considerar esta opção", disse o goleiro.



Szczesny teve passagens por Arsenal, Roma e Juventus, onde jogou por sete temporadas. Na Velha Senhora, conquistou oito títulos (três do Campeonato Italiano, três Copas da Itália e duas Supercopas da Itália), além de duas Copas do Mundo (2018 e 2022) e quatro Euros (2012, 2016, 2020 e 2024) pela Polônia.