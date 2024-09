Artur Jorge, técnico do Botafogo, instruindo a equipe contra o São Paulo - AFP

Publicado 26/09/2024 00:51

O Botafogo está classificado para a semifinal da Libertadores após vencer o São Paulo nos pênaltis, na noite desta quarta-feira (25), no Morumbis. O Glorioso empatou em 1 a 1 no tempo normal, mas venceu por 5 a 4 na decisão por pênaltis . O treinador Artur Jorge, em entrevista coletiva após a partida, elogiou a postura do time no confronto e comemorou a classificação.

"Essa é uma vitória muito justa do Botafogo. Viemos aqui com uma tremenda coragem e eu disse aos meus jogadores que não havia histórias sem coragem, e hoje acrescentamos mais uma página na história do Botafogo. Fizemos, de forma competente, com grande atitude e compromisso", disse o português.

Após sair na frente com gol de Thiago Almada em um primeiro tempo de altíssimo nível, o Glorioso sofreu na segunda etapa, recuou demais e levou o empate aos 41, com Calleri - que perdeu seu pênalti na disputa. Artur Jorge destacou o retorno do Alvinegro à semifinal da Libertadores após 51 anos.

"Vimos um Botafogo sendo 'fogo' e conseguimos o que queríamos. Levamos a decisão para os pênaltis, tomamos um gol no final, que foi uma pena. Tivemos oportunidade para fazer mais gols, fizemos um apenas, mas tivemos frieza, serenidade e competência para sermos superiores e estarmos novamente, mais de 50 anos depois."

Para o português, o Botafogo, mesmo com dois empates (0 a 0 na ida), foi superior ao rival do Morumbi e a classificação se deu de maneira justa aos seus comandados. Após avançar de um tricampeão do torneio, o técnico já vê o Alvinegro credenciado na luta.

"Fomos melhores do que o adversário nos dois jogos e, portanto, me parece extremamente merecido e justo aquilo que conseguimos hoje aqui de superar esse adversário, que também é um adversário poderosíssimo, muito bom. Não falo daquilo que é a sua história, mas de hoje, do presente. É uma equipe muito competente e soubemos ser melhores do que eles. Isso é importante para nós porque nos baliza naquilo que é uma expectativa futura."

Confira outras respostas de Artur Jorge:

Segundo tempo

"Não concordo (falta de intensidade no segundo tempo). Talvez, sejamos até muito intensos. Fizemos um jogo muito consistente, muito competente e merecido por aquilo que é a entrega dos jogadores e a forma com que se aplicam em cada um dos jogos."

Tradição

"Aquilo que não se compra é compromisso. Isso tenho certeza absoluta que não se compra. E o compromisso que nós temos tido tem sido muito claro. Temos passado a mensagem de uma forma segura. Acima de tudo não só por aquilo que nós prometemos, mas acima de tudo por aquilo que nós cumprimos e fazemos."



Mensagem à torcida

"Sei que sofreram conosco, sofreram até o fim. Faz parte também do futebol, mas ficamos muito gratos por seu apoio, daqueles que aqui estiveram e seguramente de milhares no Rio de Janeiro que ficaram a acompanhar e torcer por nós, meu obrigado também para eles, porque são sem dúvida uma força impagável para nós."