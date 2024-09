Jogadores do Botafogo comemorando a classificação à semifinal da Libertadores - Nelson Almeida/AFP

Jogadores do Botafogo comemorando a classificação à semifinal da LibertadoresNelson Almeida/AFP

Publicado 26/09/2024 00:33

O Botafogo provocou o São Paulo após a partida desta quarta-feira (25). Ao eliminar o time paulista no Morumbis, nos pênaltis, após empate em 1 a 1 nos 90 minutos , o Alvinegro avançou à semifinal da Libertadores e lembrou ações antes da partida de ida, no Nilton Santos, na última semana.

Horas antes do duelo de ida, um avião sobrevoou as praias do Rio de Janeiro carregando uma faixa com a mensagem: "Tradição não se compra, nós somos o São Paulo Futebol Clube". Em tom de humor, o Alvinegro respondeu após carimbar a vaga.