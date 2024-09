Bastos em ação no empate sem gols com o São Paulo, na última quarta-feira (18) - Vítor Silva / Botafogo

25/09/2024

Rio - O Botafogo avançou nas conversas e está perto de acertar a renovação com o zagueiro Bastos até o fim de 2026. A informação foi dada primeiramente pelo jornalista Jorge Nicola.

Além da extensão do vínculo, Bastos também receberá uma valorização salarial. O contrato anterior do angolano iria até o fim de 2024, mas foi renovado automaticamente há algumas semanas por mais um ano após ele ter atingido metas estabelecidas. Mesmo assim, o Botafogo quis prolongar o acordo com o jogador.

um dos destaques do líder do Campeonato Brasileiro. Titular incontestável do time de Artur Jorge, o defensor foi, inclusive, convocado para representar o seu país nas Eliminatórias da Copa de 2026.



Com a camisa do Botafogo, ele entrou em campo 42 vezes em 2024 e marcou quatro gols. Ao lado de Alexander Barboza, torna o sistema defensivo alvinegro mais sólido. No Glorioso desde agosto de 2023, o camisa 15 ganhou maior espaço durante esta temporada e é um dos destaques do líder do Campeonato Brasileiro. Titular incontestável do time de Artur Jorge, o defensor foi, inclusive, convocado para representar o seu país nas Eliminatórias da Copa de 2026.