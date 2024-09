Pedro Martins é o Diretor de Futebol do Botafogo - Vítor SIlva/Botafogo

Publicado 24/09/2024 22:59 | Atualizado 24/09/2024 23:00

"O apoio da torcida tem sido fundamental em toda a trajetória da equipe até agora. A gente já viu como foi no último jogo da Libertadores, como o estádio estava e como a equipe se sentiu. A torcida demonstrou que é uma força. E aqui foi mais um sinal de que a torcida é fundamental e importante mesmo num jogo fora", disse Pedro Martins, à Botafogo TV.

"Então, a gente chegar aqui, receber a torcida e ver o quanto vai estar nos apoiando mesmo à distância... Os jogadores, tenho certeza, viram que todo esse apoio, todo esse suporte é compatível ao tamanho da instituição e ao tamanho do desafio. Vamos todos juntos lá, mesmo com quem vai ficar aqui no Rio de Janeiro, para obter essa conquista", completou.

O Botafogo enfrenta o São Paulo nesta quarta-feira (25), a partir das 21h30, pelo jogo da volta das quartas de final da Libertadores. Na ida, as duas equipes empataram em 0 a 0

"A preparação foi ótima. Acho que os jogadores estão muito otimistas. Eles sabem a importância que tem para o clube, para a história do clube, um jogo como esse. Tenho certeza que a gente vai muito preparado para esse desafio e muito focado para voltar com a classificação de São Paulo", finalizou Pedro Martins.