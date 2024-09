Jogadores do Botafogo podem fazer história se chegarem à semifinal da Libertadores - Vitor Silva / Botafogo

Jogadores do Botafogo podem fazer história se chegarem à semifinal da LibertadoresVitor Silva / Botafogo

Publicado 24/09/2024 12:08

igualar a melhor campanha, de semifinal de Libertadores, que conseguiu nas outras cinco edições que disputou. Se superar o São Paulo no jogo de volta das quartas de final, na quarta-feira (25), às 21h30 (de Brasília), no MorumBis, repetirá o que times comandados por ídolos como Garrincha e Jairzinho conseguiram nas décadas de 60 e 70.

Botafogo tem a oportunidade de igualar a melhor campanha, de semifinal de Libertadores, que conseguiu nas outras cinco edições que disputou. Se superar o São Paulo no jogo de volta das quartas de final, na quarta-feira (25), às 21h30 (de Brasília), no MorumBis, repetirá o que times comandados por ídolos como Garrincha e Jairzinho conseguiram nas décadas de 60 e 70.

Foram duas fases semifinais alcançadas pelo Glorioso em 1963 e 1973. Faz tanto tempo que os regulamentos eram muito diferentes da edição atual, numa época em que apenas o campeão e o vice do torneio nacional se classificavam, e não havia um mata-mata com oitavas e quartas, como atualmente.



Como eram as semifinais de Libertadores



O time de Garrincha, que já enfrentava problemas físicos e foi desfalque em alguns jogos, chegou à semifinal após apenas três jogos. Classificou-se ao vencer um grupo com Alianza Lima, do Peru, e Millionarios, da Colômbia, que não jogou no Rio. E foi eliminado pelo Santos de Pelé.



Dez anos depois, a equipe que tinha em Jairzinho como grande destaque disputou uma fase semifinal diferente, com dois grupos com três equipes. Para chegar até ela, teve que eliminar um brasileiro.

Após empatar em pontos com o Palmeiras na primeira fase (que tinha também Nacional e Peñarol, ambos do Uruguai, no grupo), o Botafogo precisou disputar um jogo extra contra os paulistas e venceu por 2 a 1 para se classificar. Na sequência da competição, ficou em último lugar num grupo com Colo-Colo, do Chile, e Cerro Porteño, do Paraguai, na disputa por uma vaga na final.



Quase em 2017



Desde então, a Libertadores cresceu e ganhou destaque até ser o principal torneio do continente. Se em 1996 e em 2014 o Glorioso não chegou perto da semifinal, na última participação, em 2017, bateu na trave e acabou eliminado pelo Grêmio, nas quartas de final.



outro brasileiro está no caminho da semifinal. É o São Paulo, que segurou o

Agora, outro brasileiro está no caminho da semifinal. É o São Paulo, que segurou o empate em 0 a 0 no Nilton Santos, assim como os gaúchos fizeram há sete anos. Só que desta vez o Botafogo, líder do Brasileirão, chega com mais força para buscar a classificação no MorumBis e não como zebra, como em 2017, quando perdeu no Sul por 1 a 0.

O que o Botafogo precisa para se classificar



Com o empate no Rio, vitória por qualquer placar classifica o time de Luiz Henrique e companhia. Assim como qualquer derrota elimina.



Caso haja novo empate em São Paulo, a decisão da vaga para a semifinal da Libertadores sairá nos pênaltis.