Luiz Henrique, do Botafogo, é citado em processo contra Paquetá por apostas - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 24/09/2024 14:00 | Atualizado 24/09/2024 14:27

Rio - O atacante Luiz Henrique, do Botafogo, recebeu duas transferências via Pix, uma de R$ 10 mil e outra de R$ 30 mil, feitas por parentes do meia Lucas Paquetá, do West Ham-ING, segundo informações do portal "UOL". O atleta alvinegro teve seu nome citado na denúncia da Federação Inglesa de Futebol (FA) contra o meia por manipulação de apostas.

O veículo afirmou que teve acesso aos comprovantes dos valores recebidos por Luiz Henrique. As transferências foram realizadas nos dias 30 de janeiro e 6 de fevereiro de 2023. Dias antes, em 28 de janeiro, o atacante recebeu um cartão amarelo atuando pelo Betis contra o Getafe, pelo Campeonato Espanhol. No dia 4 de fevereiro, ele voltou a ser punido no jogo contra o Celta de Vigo, quando ficou apenas 11 minutos em campo. Os dois lances foram faltas no campo de defesa do Betis, quando Luiz ajudava na marcação.

As transferências foram feitas por Bruno Tolentino, tio de Lucas Paquetá, e seu filho, Yan Tolentino, primo do jogador, ambos citados no processo da Federação Inglesa como "apostadores suspeitos". Bruno admite já ter faturado com apostas em jogos disputados por Luiz Henrique com a camisa do Betis, mas nega que a quantia tenha qualquer relação com o assunto.

"Foi um dinheiro que estava devendo a ele e eu paguei. Foi um acordo da gente mesmo. Como eu posso falar? um dinheiro que estava devendo e ele tinha emprestado. A gente ficou de devolver e devolveu. Quando eu tive dinheiro para pagar, paguei", afirmou Bruno ao "UOL".

"Eu posso jogar, não sou proibido. Só não posso ter informação privilegiada. Do Luiz Henrique, foi pura sorte, pô. É uma em um milhão", completou.

Apostas suspeitas



A partida que levantou suspeitas contra Luiz Henrique aconteceu em 12 de março, contra o Villarreal, quando o jogador também recebeu cartão. Um relatório mostrou um volume anormal de apostas em cartões amarelos nesta partida, com grande concentração em Duque de Caxias. Houve grande número de contas novas apostando valores altos em combinações improváveis, como cartões amarelos.

Nessa ocasião, as apostas que tiveram grande lucro foram casadas: cartão amarelo para Luiz Henrique em Betis x Villarreal e para Paquetá em West Ham x Aston Villa, com ambas partidas disputadas no mesmo dia. As duas punições se concretizaram.



Apesar de ter sido investigado, Luiz Henrique não respondeu a processo na Espanha, diferente de Paquetá. Na época, a La Liga e a RFEF, a Federação Espanhola, entenderam que não havia elementos suficientes para abrirem processo disciplinar contra o jogador.

O que diz o staff de Luiz Henrique

O empresário de Luiz Henrique, Junior Mendonza, afirmou que o assunto é passado para o atleta, que já prestou todos os esclarecimentos.

"O atacante Luiz Henrique já prestou os seus devidos esclarecimentos sobre o assunto aos órgãos responsáveis, inclusive, o caso já foi investigado e arquivado pela Federação Espanhola. O tema vir à tona num momento tão decisivo para o Botafogo e, na semana de convocação para seleção brasileira, nos causou surpresa e estranheza, visto que, o jogador não é objeto de investigação ou procedimento por violações desta natureza", afirmou.

O que diz o Botafogo

Em nota divulgada pouco após a publicação da matéria, o Botafogo informou que não existe nenhuma pendência jurídica por parte de Luiz Henrique e afirmou estar focado no jogo desta quarta (25), contra o São Paulo, pela Libertadores.

"Como consta no Certificado Oficial expedido pela Diretora Jurídica da La Liga (1ª divisão espanhola), não há investigação ou pendência jurídica desta natureza envolvendo o jogador Luiz Henrique.



O Botafogo não vai se abalar. Com seu elenco forte e unido, embarca com o apoio da sua torcida na tarde de hoje para São Paulo em busca da classificação para as semifinais da Libertadores"