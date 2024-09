Tchê Tchê, do Botafogo, e Janderson, do Atlético-GO, serão julgados - Vítor Silva/Botafogo

Tchê Tchê, do Botafogo, e Janderson, do Atlético-GO, serão julgadosVítor Silva/Botafogo

Publicado 24/09/2024 13:51

Rio - O volante Tchê Tchê, do Botafogo, será julgado nesta quinta-feira (26) pela 4ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por conta da expulsão na partida contra o Atlético-GO, em Goiânia, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, no dia 3/8, vencida pelo Glorioso pelo placar de 4 a 1.

Tchê Tchê foi denunciado no artigo 250 § 1º inciso II do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que fala em "ato desleal ou hostil, empurrando acintosamente o adversário fora da disputa da jogada", que prevê de um a três jogos de suspensão.

O episódio aconteceu após discussão com o atacante Janderson, do Atlético-GO, expulso segundos antes por agressão a Óscar Romero, autor de um dos gols do jogo para o Botafogo. O jogador do Dragão também será julgado.