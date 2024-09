Festa da torcida alvinegra no aeroporto Galeão - Divulgação/Botafogo

Publicado 24/09/2024 20:15

Botafogo esteve presente no Galeão para apoiar o time antes da partida contra o São Paulo, válida pela Libertadores. Cerca de 200 alvinegros festejaram nas proximidades do aeroporto, com música, sinalizadores e batuque. Rio - Nesta terça-feira (24), a torcida doesteve presente no Galeão para apoiar o time antes da partida contra o São Paulo, válida pela Libertadores. Cerca de 200 alvinegros festejaram nas proximidades do aeroporto, com música, sinalizadores e batuque.

O técnico Artur Jorge pediu para que o grupo saísse do ônibus e prestigiasse a torcida. Assim, os jogadores aplaudiram os alvinegros, entraram na onda e alguns atletas até cantaram com os torcedores, retribuindo o carinho.

A concentração iniciou por volta das 16h. Com a chegada do time, às 18h, a festa começou. Agora, o Glorioso busca a classificação no Morumbis.

As duas equipes se enfrentarão nesta quarta-feira (25), a partir das 21h30, pelo jogo da volta das quartas de final da Libertadores. Na ida, Botafogo e São Paulo empataram em 0 a 0.