Luiz Henrique é o grande destaque do Botafogo atualmente - Vitor Silva/Botafogo

Luiz Henrique é o grande destaque do Botafogo atualmenteVitor Silva/Botafogo

Publicado 25/09/2024 11:24

orientação do técnico Artur Jorge que vem ajudando neste desempenho em 2024.

Luiz Henrique é uma das esperanças do Botafogo de classificação nesta quarta-feira (25) para a semifinal da Libertadores. Sua boa fase é o grande motivo para essa alta expectativa e o atacante revelou uma

Leia mais: Botafogo busca retornar à fase semifinal da Libertadores após 51 anos

"É para eu encarar, não voltar a bola para trás, ir para cima mesmo, porque tenho potencial muito grande. É continuar assim", disse em entrevista ao SporTV.

Leia mais: Postura e físico são determinantes para retorno de Júnior Santos

Sobre o duelo decisivo, às 21h30, no MorumBis, Luiz Henrique acredita que pode conseguir mais espaços pelo fato de o São Paulo precisar da vitória na defesa adversária.



"Eles vão ter que sair para jogo. A torcida eles vai incentivar, vai ter espaço na zaga deles, entre as laterais. Vejo que podemos aproveitar os erros deles. Vamos querer ganhar, não vamos ficar esperando não", analisou.



Luiz Henrique confiante em volta à Seleção

Com nove gols marcados, o atacante assumiu o protagonismo após a lesão do companheiro Junior Santos, que está em fase final para retornar ao time. E assim, chegou à seleção brasileira principal. Ele está confiante em voltar a ser chamado por Dorival Júnior na convocação desta sexta-feira.



"Vou estar de novo. Pegou uma vez, acostumou, tem que ir sempre", avisou.



O que o Botafogo precisa



Após empatar em 0 a 0 com o São Paulo, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores, no Nilton Santos, o Glorioso se classifica com qualquer vitória.



Entretanto, se perder está eliminado. Em caso de novo empate, a decisão da vaga na semifinal será nos pênaltis.