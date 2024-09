Elenco do Botafogo sofreu com foguetório da torcida do São Paulo durante a concentração - Vitor Silva/Botafogo

Elenco do Botafogo sofreu com foguetório da torcida do São Paulo durante a concentraçãoVitor Silva/Botafogo

Publicado 25/09/2024 11:40 | Atualizado 25/09/2024 11:41

Rio - O Botafogo passou por perrengue na véspera do jogo de volta contra o São Paulo, nesta quarta-feira (25), às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, pelas quartas de final da Libertadores. A delegação alvinegra sofreu com um foguetório promovido pelos torcedores são-paulinos durante a madrugada, além de um teste de incêndio no hotel pela manhã. A informação foi dada pelo "ge" e confirmada pelo DIA.

O foguetório e o disparo do teste de incêndio no hotel, localizado no bairro Jardim Paulista, na Zona Oeste de São Paulo, ocorreram em horários diferentes. Os fogos foram disparados por torcedores são-paulinos entre 3h e 5h da madrugada, e não interferiu tanto no sono dos jogadores.

Já o alarme do teste de incêndio foi disparado por volta de 8h e gerou susto em alguns atletas que ainda estavam dormindo. Porém, não havia foco de incêndio ou fogo que justificasse o disparo do teste no hotel. O Botafogo acionou as autoridades policiais para a investigação imediata do caso, além de relatar à Conmebol.

Botafogo e São Paulo empataram sem gols no jogo de ida das quartas de final da Libertadores, no Nilton Santos. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis. O vencedor do duelo no Morumbis encara o classificado entre Flamengo e Peñarol, do Uruguai, na semifinal.