Matheus Martins cobrou o pênalti que classificou o Botafogo na LibertadoresMiguel Schincariol / AFP

Publicado 26/09/2024 00:20 | Atualizado 26/09/2024 00:21

O Botafogo está na semifinal da Conmebol Libertadores após um duelo emocionante e que só foi decidido nos pênaltis com o São Paulo após o empate em 1 a 1 no Morumbis , nesta quarta-feira (25). Autor do gol decisivo nas disputas de tiro livre e importante com defesa nas alternadas, Matheus Martins e John, respectivamente, celebraram a classificação fora de casa.

Matheus Martins teve a responsabilidade após Rodrigo Nestor parar nas mãos do goleiro alvinegro. O atacante, que entrou no segundo tempo, destacou a dificuldade do confronto e um pedido especial de Artur Jorge, técnico da equipe.

"Muito feliz com a classificação. A gente sabia que ia ser um jogo muito difícil, e foi, mas na hora o Artur Jorge pediu para a gente ter confiança na batida. A gente treinou também, então estávamos preparados para esse momento se precisasse, e graças a Deus pude fazer o último gol, que decretou a nossa classificação", disse, em entrevista à Globo.

Defesa de John, do Botafogo, no confronto com o São Paulo pela Libertadores Miguel Schincariol / AFP

John, antes da defesa do sexto pênalti do São Paulo, passou muito perto de defender as cobranças de Lucas Moura e Luciano, tidos como especialistas. O goleiro falou sobre sua estratégia.

"É estudo. Procurei esperar até o máximo para deixar eles definirem, não definirem antes, para tentar mais perto de pegar. Fui feliz, graças a Deus. O melhor agora é comemorar a classificação e vamos à semifinal."