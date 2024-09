Matheus Nascimento voltou a jogar após cinco meses - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 25/09/2024 13:03

O Botafogo venceu o Vasco por 1 a 0, com belo gol de Kauê, pela primeira rodada do Brasileiro de Aspirantes. A grande atração no Estádio Nilton Santos foi a participação de Matheus Nascimento, que voltou a jogar uma partida oficial após cinco meses.



A promessa do Glorioso, após sofrer grave lesão na coxa direita contra o Atlético-GO, pela segunda rodada do Brasileirão. Para ganhar ritmo, ele foi integrado à equipe sub-23 e começou como titular, após disputar um amistoso no dia 20, contra o Olaria

Matheus Nascimento atuou pouco mais de 70 minutos, contando os acréscimos, até ser substituído aos 24 do segundo tempo. Além dele, Kauê e JP Galvão são outros nomes que já tiveram oportunidade nos profissionais e 'desceram' de categoria para ganhar ritmo.



Pelo lado do Vasco, apesar de poder inscrever jogadores nascidos a partir de 2011, disputa a competição com o elenco sub-20.

O gol da vitória no clássico saiu aos 41 minutos da segunda etapa, em belo chute de Kauê.



O Brasileiro de Aspirantes



Botafogo e Vasco estão no Grupo A, que conta também com Fluminense, Atlético-MG, CRB, Fortaleza, Sport e Vitória.



O B tem Santos, Cuiabá, Criciúma, Goiás, Juventude, Mirassol, Bragantino e Vila Nova. Os quatro melhores colocados de cada grupo vão para as quartas de final.



O Brasileiro de Aspirantes foi criado pela CBF em 2017 e teve edições até 2022. Sem ter disputa em 2023, retornou em 2024.