Ter Stegen é o goleiro titular do BarcelonaAFP

Publicado 24/09/2024 17:43

Espanha - O Barcelona está no mercado em busca de um substituto para o alemão Ter Stegen. O goleiro sofreu uma ruptura completa do tendão patelar do joelho direito no último domingo (22), durante a vitória por 5 a 1 contra o Villarreal, pela sexta rodada de La Liga.

Segundo veículos da imprensa espanhola, o diretor esportivo do clube, Deco, e o técnico Hansi Flick se encontraram e, mais tarde, devem definir o perfil de goleiro que buscam. A dupla entende que é importante ter mais uma peça disponível no elenco, que hoje conta com Iñaki Peña (25 anos) e Astragala (20 anos).

A cirurgia do goleiro alemão foi realizada na última segunda-feira e, de acordo com o Barcelona, foi bem sucedida. A previsão para Ter Stegen voltar a atuar é de, no mínimo, oito meses.

A janela de transferências de verão da Europa já foi encerrada. Por este motivo, o clube espanhol só pode contratar um goleiro sem contrato. Karius, ex-Liverpool, Keylor Navas, ex-PSG e Real Madrid, e De Gea, ex-Manchester United, são exemplos de jogadores livres no mercado.

Segundo o "Mundo Deportivo", o goleiro Keylor Navas, de 37 anos, estaria inclinado a escutar uma proposta do rival. Ele está sem clube desde que seu contrato com o Paris-Saint Germain acabou, no dia 30 de junho.



Claudio Bravo, ex-goleiro chileno, agora aposentado, se colocou à disposição do clube caso fosse procurado. Ele defendeu o Barcelona nas temporadas 2014/15 e 2015/16.



Segundo os jornais "Sport", "Marca" e "Mundo Deportivo", o Barcelona ainda não definiu se vai atrás de um goleiro experiente ou de um que conheça como o clube trabalha. Os catalães também estudam a possibilidade de esperar até a janela de transferências de inverno, que abre em janeiro de 2025.



Sem Ter Stegen na lista de jogadores de La Liga, por lesão, um novo jogador, que ganhe até 80% do salário do alemão, pode ser contratado.