Lyanco em ação pelo Atlético-MG na última rodada do Campeonato Brasileiro - Pedro Souza / Atlético-MG

Lyanco em ação pelo Atlético-MG na última rodada do Campeonato BrasileiroPedro Souza / Atlético-MG

Publicado 24/09/2024 16:41

Belo Horizonte - Fluminense e Atlético-MG se enfrentam nesta quarta-feira (25), às 19h (de Brasília), na Arena MRV, para definir quem avançará à semifinal da Libertadores da América. Zagueiro do Galo, Lyanco projetou o confronto decisivo pelo torneio continental.

"Não tem tática, não tem técnica. É guerra e jogar para vencer", declarou o defensor, que foi titular na vitória do clube mineiro por 3 a 0 sobre o Red Bull Bragantino, no último fim de semana.



Na partida de ida, no Maracanã, o Tricolor venceu por 1 a 0 . Sendo assim, terá a vantagem do empate em Belo Horizonte. O gol foi marcado por Lima, que recebeu cruzamento de Keno e cabeceou para o fundo da rede na reta final do jogo.

Agora, as equipes medirão forças na casa do Atlético-MG para selar a classificação. Em caso de empate no placar agregado, a decisão será nos pênaltis.

Adversário na semifinal

O time que avançar do confronto entre Fluminense e Atlético-MG enfrentará o Colo-Colo, do Chile, ou o River Plate, da Argentina, na semifinal. Na casa dos chilenos, o embate de ida terminou empatado em 1 a 1.



Nesta terça-feira (24), às 21h30 (de Brasília), duelam no Estádio Monumental de Núñez para definir quem passará à próxima fase.