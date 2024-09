Wellington Rato deve ser titular no time do São Paulo contra o Botafogo - Rubens Chiri/São Paulo

Wellington Rato deve ser titular no time do São Paulo contra o BotafogoRubens Chiri/São Paulo

Publicado 24/09/2024 19:57

O São Paulo deve ter uma mudança na estrutura do time titular para a partida desta quarta-feira (25) contra o Botafogo, às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, pela volta das quartas de final da Libertadores. O técnico Luis Zubeldía, que mandou a campo no Rio de Janeiro um esquema com três zagueiros, deve abrir mais o jogo e preencher o terço final.

Wellington Rato aparece como a principal troca no time titular para reforçar o ataque. No Nilton Santos, Zubeldía sacou o meia-atacante para colocar o zagueiro Sabino, pela esquerda, formando trio com Arboleda e Alan Franco - sem a bola, fechava uma linha de cinco com os laterais Rafinha e Wellington. Luciano, que foi reserva, também pode voltar ao lugar de William Gomes.

Assim, de acordo com o site "ge", o time que começa a partida deve ter Rafael, Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo e Bobadilla; Wellington Rato, Lucas e William Gomes (Luciano); Calleri.

Com o resultado de 0 a 0 na ida, o vencedor do duelo desta quarta-feira avança à semifinal e aguarda por Peñarol ou Flamengo. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis.