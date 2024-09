Everson em ação durante treino do Atlético-MG - Pedro Souza / Atlético-MG

Publicado 24/09/2024 19:36

Belo Horizonte - Goleiro do Atlético-MG, Everson projetou o duelo com o Fluminense pelas quartas de final da Libertadores da América. Ele concedeu entrevista coletiva nesta terça-feira (24) e reforçou a importância do aspecto mental no confronto.

"Temos que estar mentalmente muito fortes. O jogo decisivo traz uma carga emocional, um nervosismo. Estamos bem psicologicamente, equilibrados, apesar dessa batalha difícil que iremos enfrentar. Queremos passar por qualquer adversidade na busca pela classificação", disse o arqueiro.

O camisa 22 também revelou o que espera do clube carioca, que tem o empate ao seu lado para avançar no torneio continental: "Nós temos que saber jogar o jogo. A equipe adversária vai jogar com a vantagem, é normal. Vamos trabalhar para que possamos furar o bloqueio deles. Precisamos saber jogar de forma equilibrada, sem dar tantos espaços para os contra-ataques".