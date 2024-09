Luis García orienta o Alavés no jogo contra o Real Madrid - Javier Soriano / AFP

Publicado 24/09/2024 21:26

Espanha - O técnico Luis García ficou na bronca com a arbitragem por causa da não expulsão de Endrick na derrota do Alavés para o Real Madrid por 3 a 2 , nesta terça-feira (24), pelo Campeonato Espanhol. O atacante acertou uma joelhada no uruguaio Santiago Mouriño em um lance sem disputa de bola.

"A do Endrick é vermelho, deveríamos ter jogado os últimos dez minutos com mais um. É intenção de Endrick acertar, é vermelho claro e nada mais. É vermelho, não tem mais nada, não vou falar mais sobre o tema. Estou falando de uma jogada pontual e o vermelho é vermelho", disse Luis García.

Após o apito final, o comandante do Alavés conversou ainda no gramado do Santiago Bernabéu com o técnico Carlo Ancelotti sobre o lance de Endrick. O italiano, porém, não se aprofundou no tema na entrevista coletiva.



"Não posso comentar, não vi a jogada, não vi o replay. Demos nossa opinião sobre o assunto após o jogo, mas sem nenhum problema ou confronto", destacou Carlo Ancelotti.

Com a vitória, o Real Madrid chegou aos 17 pontos e segue na segunda colocação do Campeonato Espanhol. Já o Alavés soma dez e aparece em oitavo.