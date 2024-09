Erik ten Hag, técnico do Manchester United - AFP

Publicado 24/09/2024 15:28

"São jogos demais, isso está claro. Competições demais. Os jogadores top estão sobrecarregados e isso não é bom para o futebol", declarou o holandês em entrevista nesta terça-feira (24). "São jogos demais, isso está claro. Competições demais. Os jogadores top estão sobrecarregados e isso não é bom para o futebol", declarou o holandês em entrevista nesta terça-feira (24).

"É quase inevitável que os jogadores se lesionem como consequência da sobrecarga de jogos", ponderou.

O debate sobre o calendário do futebol europeu acendeu nos últimos dias, principalmente desde que Rodri falou sobre a possibilidade de uma greve de jogadores como protesto . Curiosamente, o volante do City sofreu uma grave lesão no joelho direito no empate em 2 a 2 com o Arsenal, no último domingo (22).

Os principais clubes da Europa viram nesta temporada como o número de jogos aumentou nas competições continentais, com a mudança de formato dos torneios, e também com a disputa do novo Mundial de Clubes da Fifa, no meio do ano que vem.