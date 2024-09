Fabi Claudino foi bicampeã olímpica com a seleção brasileira feminina de vôlei - Divulgação/FIVB

Publicado 24/09/2024 13:15

Bicampeã olímpica, Fabiana Claudino anunciou sua aposentadoria do vôlei nesta terça-feira (24). A ex-central, de 39 anos, publicou um vídeo nas redes sociais lembrando de momentos marcantes da carreira com a narração do cantor Netinho de Paula, seu sogro.

Fabi não jogava desde o fim de 2023, quando deixou o Osasco, e iria se juntar à League One Volleyball (LOVB), novo torneio dos Estados Unidos, que começará em janeiro do próximo ano.

A agora ex-atleta começou a carreira profissional 2001, no Minas. No Brasil, ainda defendeu os projetos do Rio de Janeiro, Vôlei Futuro, Sesi-SP, Praia Clube e Osasco. Ela conquistou seis títulos da Superliga Feminina e acumula passagens pelo exterior, por clubes de Japão e Turquia.

Com a camisa amarela da Seleção, Fabiana participou de quatro edições de Olimpíadas, entre 2004 e 2016, com duas medalhas conquistas: os ouros em Pequim 2008 e Londres 2012. Ela também foi heptacampeã do Grand Prix, ganhou um título dos Jogos Pan-Americanos e três medalhas em Mundiais (duas pratas e um bronze).