Australiana Renee Gracie abandonou o esporte por falta de patrocínio e hoje fatura quase R$ 1 milhão por mêsDivulgação/Onlyfans

Publicado 24/09/2024 12:37

Renee Gracie, ex-piloto australiana de corridas, tornou-se uma figura polêmica ao abandonar o automobilismo para ingressar na indústria de filmes adultos. A mudança, inesperada para muitos, foi uma decisão pessoal e financeira que ela defende com franqueza.



Gracie começou sua carreira nas pistas aos 18 anos, competindo no V8 Supercars, uma das principais categorias de automobilismo da Austrália. Embora tenha se destacado em várias corridas, ela não conseguiu sustentar financeiramente sua carreira. A falta de patrocínios e os altos custos do esporte acabaram por frustrar seus planos de seguir em frente nas competições.



Em 2020, Renee decidiu trocar as pistas por uma carreira em plataformas de conteúdo adulto, como o OnlyFans, onde encontrou um sucesso financeiro que nunca havia experimentado no automobilismo. Ela revelou em entrevistas que a mudança não apenas trouxe independência financeira, mas também permitiu que ela retomasse o controle sobre sua vida. Ao entrar na plataforma adulta, ela ganhou 24 mil dólares (cerca de R$ 130 mil) no primeiro mês, mas desde julho de 2021 ela vem arrecada mais de 100 dólares (R$ 550 mil) por mês.

"Estou muito mais feliz agora", disse em entrevista ao jornal britânico 'Daily Mail'. "Eu posso fazer o que amo, mas em meus próprios termos", completou.



A transição de piloto para estrela de filmes adultos não foi isenta de críticas. Renee enfrentou julgamentos públicos, inclusive da comunidade automobilística. No entanto, ela permaneceu firme, afirmando que a escolha foi sua e que está orgulhosa de ter encontrado uma nova forma de sucesso. "Muitos pensam que foi um retrocesso, mas para mim, foi libertador", disse Gracie, destacando a importância de buscar uma vida que lhe trouxesse satisfação, sem se prender a expectativas.

"Na verdade, percebo que recebo mais apoio agora. Qualquer um que me odeia simplesmente se cala porque eu provei meu ponto. Sou boa em outra coisa e estou fora do automobilismo, então eles basicamente me deixam em paz", finaliza.



Hoje, além de seu trabalho no mundo adulto, Gracie é uma defensora da autonomia financeira para mulheres e frequentemente fala sobre como sua jornada foi uma lição sobre independência e liberdade pessoal.