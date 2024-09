Khalil Rountree e Alex Poatan se enfrentam pelo cinturão meio-pesado - (Foto: Reprodução)

Khalil Rountree e Alex Poatan se enfrentam pelo cinturão meio-pesado(Foto: Reprodução)

Publicado 24/09/2024 11:00 | Atualizado 24/09/2024 11:23

Alex Poatan volta ao octógono no UFC 307, que vai acontecer em Salt Lake City (EUA), no dia 5 de outubro, contra Khalil Rountree para defender o cinturão dos meio-pesados, e terá pela frente um rival que também tem altas habilidades na luta em pé. O norte-americano tem, inclusive, uma vitória sobre outra lenda do Kickboxing, pouco lembrada pelos fãs. O ''War Horse'' derrotou, em 2018, Gokhan Saki, campeão GLORY Kickboxing, que acumulou 82 vitórias com direto a 56 nocautes.

Em entrevista ao podcast ''Connect Cast'', Khalil falou que não se importa se as pessoas não se lembram do triunfo sobre Saki e vê, atualmente, as atenções todas voltadas para o brasileiro. No entanto, Rountree destacou que também tem outras vitórias importantes pela via rápida e acredita que é capaz de nocautear Poatan."Eu acho que está tudo bem, as pessoas, às vezes, se esquecem e, nesse momento, a atenção está sobre o Poatan. Eu acho que isso é importante. Alex é um bom campeão, mas para mim, eu sei que nocauteei não só Gokhan Saki, mas outras pessoas. Eu tenho esse poder. Então, Gokhan Saki, Alex Poatan, qualquer um, se encaixar no tempo certo, eu acredito no que posso fazer", declarou Rountree.Aos 34 anos, Khalil Rountree Jr. vem de cinco vitórias seguidas no UFC, sendo quatro delas por nocaute. A última foi justamente sobre Anthony Smith, em dezembro de 2023. Três anos mais velho em relação ao norte-americano, Alex Poatan é o atual campeão meio-pesado do UFC. O brasileiro já defendeu com sucesso seu título por duas vezes, sendo a última sobre Jiri Prochazka no UFC 303, em junho deste ano, por nocaute.