Após virada histórica, Tiago Terra Nova é o novo campeão peso-pena de MMA do SFT - (Foto: Divulgação)

Após virada histórica, Tiago Terra Nova é o novo campeão peso-pena de MMA do SFT (Foto: Divulgação)

Publicado 23/09/2024 14:00 | Atualizado 23/09/2024 17:52

Realizado no último sábado (21), no Clube Atlético Juventus, na Mooca-SP, o SFT: dos Santos x Terra Nova consagrou um novo campeão peso-pena de MMA do evento. Na luta principal, que valia o cinturão apenas para o desafiante após Heliton do Santos falhar em quase 3kg na pesagem, Tiago Terra Nova resistiu à pressão do oponente e, com uma joelhada avassaladora, derrotou Heliton por nocaute técnico no terceiro round.



O baiano de Senhor do Bonfim se tornou o quarto campeão linear da categoria na história da organização. De quebra, Tiago ainda chegou a três vitórias consecutivas no SFT, e com 11 triunfos e duas derrotas no MMA, se consolida como um dos principais nomes do cenário nacional na divisão dos penas.



Presidente do evento, David Hudson celebrou o sucesso de mais uma edição, que teve transmissão da Samsung TV Plus, TLC Channel, Pluto TV e Band, com destaque para o novo campeão peso-pena de MMA:



"O Terra Nova mereceu sua chance de disputar o título após vencer três lutas no SFT. Eu sempre soube que ele daria uma grande luta. Aliás, como disse na minha live na quinta-feira, ele não deveria ser subestimado - essa era uma luta que qualquer lado poderia vencer. E que guerra! Sem dúvida, uma das maiores reviravoltas da história do SFT", exaltou David.



Já no co-main event, também por nocaute técnico, Elismar Carrasco superou Thiago Manchinha no segundo assalto e alcançou a marca de 30 vitórias nas artes marciais mistas. Ainda pelo card principal, Vinny Moraes bateu Fernando Levy por decisão unânime dos jurados no Xtreme – modalidade que consiste em realizar disputas de trocação em um octógono e com luvas de MMA (4 ao invés de 10 onças), sem clinch ou jogo de chão –, enquanto Neemias Santana nocauteou João Paulo no MMA.

Elismar Carrasco (à direita) teve grande atuação na segunda luta mais importante do evento (Foto: Divulgação)

Terra Nova vence guerra contra Heliton e leva título



Bastante aguardado, o combate principal começou com estudo por parte dos dois lutadores, que mediam a distância e trocavam socos no centro do cage. Na metade do primeiro round, porém, Heliton acelerou o ritmo e derrubou Terra Nova em knockbown, mas o baiano resistiu à pressão.



A segunda parcial teve início da mesma forma, com Heliton pressionando o adversário contra a grande e conectando os melhores golpes. Mais uma vez, Terra Nova sobreviveu, e já na reta final do assalto, cresceu na luta e trocou bons golpes com o manauara.



O terceiro round foi uma verdadeira guerra! Com o combate franco, Heliton quase nocauteou Terra Nova, mas acertou um soco ilegal nas partes baixas do baiano e, com isso, deu chances para Tiago se recuperar. Duelo retomado, os dois foram para o tudo ou nada, e ao acertar uma joelhada avassaladora, Tiago Terra Nova completou o serviço no ground and pound para vencer Heliton dos Santos por nocaute técnico e se tornar o novo campeão peso-pena de MMA do SFT. Bastante aguardado, o combate principal começou com estudo por parte dos dois lutadores, que mediam a distância e trocavam socos no centro do cage. Na metade do primeiro round, porém, Heliton acelerou o ritmo e derrubou Terra Nova em knockbown, mas o baiano resistiu à pressão.A segunda parcial teve início da mesma forma, com Heliton pressionando o adversário contra a grande e conectando os melhores golpes. Mais uma vez, Terra Nova sobreviveu, e já na reta final do assalto, cresceu na luta e trocou bons golpes com o manauara.O terceiro round foi uma verdadeira guerra! Com o combate franco, Heliton quase nocauteou Terra Nova, mas acertou um soco ilegal nas partes baixas do baiano e, com isso, deu chances para Tiago se recuperar. Duelo retomado, os dois foram para o tudo ou nada, e ao acertar uma joelhada avassaladora, Tiago Terra Nova completou o serviço no ground and pound para vencer Heliton dos Santos por nocaute técnico e se tornar o novo campeão peso-pena de MMA do SFT.

Leia Mais Vai ter UFC em São Paulo este ano? Presidente da organização responde fãs brasileiros

Um dos responsáveis pela CheckMat em Portugal, brasileiro confirma time na Eurocup da ISBJJA

Com grandes nomes da luta presentes, faixa-preta Felipe Nilo lança livro sobre autismo

Outros destaques do SFT: dos Santos x Terra Nova



No restante do evento, Gabriel “Kurumim”, Marcão Vinicius, Pedro “Diesel”, Daniel Oliveira e Wesley Costa triunfaram nos confrontos de MMA, assim como Rafael Silva, Matheus Mesquita, Bernardo “Super-Choque” e Bernardo “Super-Choque” saíram vitoriosos no Xtreme. Já na única luta de grappling, Keven Japa derrotou Jonathan William por decisão unânime dos jurados.



Entre eles, destaque para os nocaute técnicos de Kurumim sobre Marcone “Clandestino” e Rafael contra Alexsander “Caveirinha”. Daniel, por sua vez, usou o Jiu-Jitsu para finalizar Antônio “El Tank” ainda no primeiro round do combate.



A próxima edição do show está marcada para um sábado, no dia 26 de outubro, novamente no Clube Atlético Juventus, que irá receber o SFT Outubro Rosa VII, com três disputas de cinturão e diversas outras lutas femininas de alto nível.



RESULTADOS COMPLETOS:



SFT: dos Santos x Terra Nova

Sábado, 21 de setembro de 2024

Clube Atlético Juventus, na Mooca-SP



Card principal



DISPUTA DE CINTURÃO MMA: Tiago Terra Nova derrotou Heliton dos Santos por nocaute técnico no 3R

MMA: Elismar Carrasco derrotou Thiago Manchinha por nocaute técnico no 2R

XTREME: Vinny Moraes derrotou Fernando Levy por decisão unânime dos jurados

MMA: Neemias Santana derrotou João Paulo por nocaute técnico no 2R



Card preliminar



MMA: Gabriel “Kurumim” derrotou Marcone “Clandestino” por nocaute técnico no 1R

MMA: Marcão Vinicius derrotou Edinho Silva por decisão unânime dos jurados

XTREME: Rafael Silva derrotou Alexsander “Caveirinha” por nocaute técnico no 3R

MMA: Pedro “Diesel” derrotou Ismael “Madruga” por interrupção médica no 1R

XTREME: Matheus Mesquita derrotou Marcelo Prado por decisão unânime dos jurados

MMA: Daniel Oliveira derrotou Antônio “El Tank” por finalização no 1R

XTREME: Bernardo “Super-Choque” derrotou Giselmo Vieira por decisão unânime dos jurados

GRAPPLING: Keven Japa derrotou Jonathan William por decisão unânime dos jurados



Card semi-pro



MMA: Wesley Costa derrotou Bruno Neguinho por decisão unânime dos jurados

XTREME: Arthur Ribs derrotou Lucas Mutante por decisão unânime dos jurados

No restante do evento, Gabriel “Kurumim”, Marcão Vinicius, Pedro “Diesel”, Daniel Oliveira e Wesley Costa triunfaram nos confrontos de MMA, assim como Rafael Silva, Matheus Mesquita, Bernardo “Super-Choque” e Bernardo “Super-Choque” saíram vitoriosos no Xtreme. Já na única luta de grappling, Keven Japa derrotou Jonathan William por decisão unânime dos jurados.Entre eles, destaque para os nocaute técnicos de Kurumim sobre Marcone “Clandestino” e Rafael contra Alexsander “Caveirinha”. Daniel, por sua vez, usou o Jiu-Jitsu para finalizar Antônio “El Tank” ainda no primeiro round do combate.A próxima edição do show está marcada para um sábado, no dia 26 de outubro, novamente no Clube Atlético Juventus, que irá receber o SFT Outubro Rosa VII, com três disputas de cinturão e diversas outras lutas femininas de alto nível.DISPUTA DE CINTURÃO MMA: Tiago Terra Nova derrotou Heliton dos Santos por nocaute técnico no 3RMMA: Elismar Carrasco derrotou Thiago Manchinha por nocaute técnico no 2RXTREME: Vinny Moraes derrotou Fernando Levy por decisão unânime dos juradosMMA: Neemias Santana derrotou João Paulo por nocaute técnico no 2RMMA: Gabriel “Kurumim” derrotou Marcone “Clandestino” por nocaute técnico no 1RMMA: Marcão Vinicius derrotou Edinho Silva por decisão unânime dos juradosXTREME: Rafael Silva derrotou Alexsander “Caveirinha” por nocaute técnico no 3RMMA: Pedro “Diesel” derrotou Ismael “Madruga” por interrupção médica no 1RXTREME: Matheus Mesquita derrotou Marcelo Prado por decisão unânime dos juradosMMA: Daniel Oliveira derrotou Antônio “El Tank” por finalização no 1RXTREME: Bernardo “Super-Choque” derrotou Giselmo Vieira por decisão unânime dos juradosGRAPPLING: Keven Japa derrotou Jonathan William por decisão unânime dos juradosMMA: Wesley Costa derrotou Bruno Neguinho por decisão unânime dos juradosXTREME: Arthur Ribs derrotou Lucas Mutante por decisão unânime dos jurados