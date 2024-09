Daniel 220v foi um dos destaques da White House Jiu-Jitsu School no evento - (Foto: Ana Assis Fotografia)

Publicado 24/09/2024 09:00 | Atualizado 24/09/2024 11:15

Maior competição internacional de Jiu-Jitsu infantil do Amazonas, o Manaus Open Kids 2024 - organizado por IBJJF e CBJJ - aconteceu no último domingo (22), na Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira, e contou com o brilho da White House Jiu-Jitsu School.



A equipe, que é referência na formação de jovens talentos, faturou o segundo lugar geral no kids com impressionantes 170 pontos. Além disso, também dominou as categorias mirim e infantil, levando a primeira colocação com 51 e 78 pontos, respectivamente.

O resultado, conquistado com 36 inscritos, demonstra a força, dedicação e qualidade dos atletas - e professores - do time manauara, que ainda tem o apoio do Studio MasterFrigo na unidade de alto rendimento.



Entre os destaques da White House Jiu-Jitsu School no Manaus Open Kids estiveram os faixas-amarela Pietro Baseggio (campeão meio-pesado / infantil 1), Daniel 220v (campeão peso-leve / infantil 3) e João Ricardo dos Santos (campeão peso-pena / infantil 1), os faixas-cinza Lorenzo Casagrande (campeão peso-leve / infantil 1), Arthur Diogo e Arthur Yoshiaki (fecharam peso-pena / mirim 1), o faixa-laranja Matheus Mesquita (campeão meio-pesado / infanto-juvenil 3) e o faixa-verde Gabriel Henrique Correa (campeão super-pesado / infanto-juvenil 3), todos com grandes performances.



Além deles, vários outros nomes anotaram medalhas, e o professor e faixa-preta Alcenor Alves, um dos responsáveis pela equipe, exaltou o esforço dos jovens, assim como o apoio da MasterFrigo:



White House Jiu-Jitsu School ficou no segundo lugar geral por equipes (Foto: Reprodução)

Confira abaixo depoimentos dos outros professores:



“Foi incrível ver o crescimento técnico e emocional das nossas crianças neste campeonato. Cada atleta demonstrou muita maturidade e garra em suas lutas, provando que o esforço, dedicação e constância nos treinos valem a pena. Estamos no caminho certo", Diogo Dutra.



“Nosso foco é sempre desenvolver o melhor dos nossos atletas, tanto fisicamente quanto mentalmente. O desempenho no Manaus Open Kids é um estímulo para seguirmos aprimorando nossa metodologia. Cada medalha, cada vitória é resultado do esforço coletivo, dos atletas, professores e, claro, dos pais", Ricardo Amaral Filho.



“A união da equipe e a dedicação nos treinos diários fizeram toda a diferença. Nossos alunos nos deram muito orgulho. Agora, seguimos em frente, corrigindo detalhes e buscando sempre a evolução", Lucas Campelo.

