Jogadores comemoram o terceiro gol do Brasil na vitória sobre a Croácia - Leto Ribas / CBF

Publicado 24/09/2024 12:27 | Atualizado 24/09/2024 12:28

O Brasil venceu a Costa Rica por 5 a 0 pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Futsal, sediada no Uzbequistão, nesta terça-feira (24) e avançou para a próxima fase do torneio. Agora, a equipe comandada por Marquinhos Xavier aguarda o vencedor do duelo entre Irã e Marrocos para conhecer o adversário das quartas de final, que acontecem no domingo (29).

Desde o início da partida, a Seleção demonstrou que era melhor tecnicamente e impôs seu jogo. No entanto, os brasileiros desperdiçaram boas chances e os costarriquenhos impuseram uma marcação que dificultou as ações.

Ainda assim, Marcel e Felipe Valério conseguiram marcar no primeiro tempo, decretando a vantagem do Brasil para o intervalo. Já na segunda etapa, Leandro Lino ampliou o placar, fazendo seu primeiro gol na Copa do Mundo.

A Costa Rica buscou a reação passando a ter mais controle da posse de bola e escalando um goleiro-linha, mas as mexidas não foram o suficiente para conter o ímpeto dos comandados de Marquinhos Xavier. Após as alterações, Neguinho anotou dois gols que decretaram a classificação.

Pito, eleito o melhor do mundo no futsal em 2023 e autor de cinco gols no torneio até aqui, desfalcou o time. Ele sentiu dores no músculo posterior da coxa direita durante treino na última segunda-feira (23). A CBF não divulgou o resultado do exame de imagem do pivô.

A seleção brasileira segue invicta no torneio, com quatro jogos em quatro vitórias, além de 32 gols marcados e apenas dois sofridos.