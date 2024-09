Goleiro Romero foi xingado por torcedores do Boca Juniors - Luis Robayo / AFP

Publicado 24/09/2024 11:23

O Boca Junior puniu Romero com dois jogos de suspensão por brigar com torcedores do próprio time. O goleiro foi um dos jogadores que se envolveu em uma confusão com os xeneizes na Bombonera, após derrota por 1 a 0 para o rival River Plate.



Em comunicado, o Boca ainda afirmou que os torcedores "foram identificados e que as medidas correspondentes serão aplicadas".

Romero, que ainda recebeu uma multa, foi quem mais se irritou com os xingamentos da própria torcida e precisou ser contido por seguranças e companheiros para não chegar às vias de fato na arquibancada. Ele pediu desculpas pelo ocorrido na noite de sábado (21).



"Quando o cara estava me xingando, eu perdi a cabeça. Nenhum de nós sai para jogar uma partida para perder, queríamos ganhar tanto quanto eles e isso não aconteceu. Eu não conseguia pensar naquele momento, eu perdi a cabeça", começou no texto publicado nas redes sociais:



"Peço desculpas ao torcedor do Boca, eu estava errado com minha reação, eu deveria ter deixado para lá e ido embora. Eles têm o direito de se expressar”, disse o goleiro.

Com a derrota para o maior rival, o Boca Juniors está em 11º lugar no Campeonato Argentino e segue em mau momento na temporada. São apenas cinco vitórias em 15 rodadas.