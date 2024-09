Enzo e Zidane: única chance do jogador de 29 anos no Real Madrid foi sob o comando do pai - Reprodução de Instagram

Publicado 24/09/2024 09:53

com uma carreira em clubes pequenos, o jogador optou por pendurar as chuteiras.

O filho mais velho do craque Zidane , Enzo, decidiu se aposentar do futebol aos 29 anos. Sem jogar desde junho de 2023 e, o jogador optou por pendurar as chuteiras.

Enzo Zidane começou nas divisões de base do Real Madrid, onde disputou apenas uma partida na temporada 2016/17, sob o comando do pai. Ele foi aproveitado na Copa do Rei e marcou um gol sobre o inexpressivo Cultural Leonesa, na goleada por 6 a 1.



O também meio-campista jogou mais vezes pelo Real Castilla, time B do clube espanhol. Foram 78 jogos em três temporadas. Depois, passou por Lausanne (Suíça), Rayo Majadahonda, Almería e Fuenlabrada (Espanha), Aves (Portugal) e Rodez (França).



O clube de mais expressão foi o Alavés, onde entrou em campo apenas quatro vezes. Sem jogar desde que acabou o contrato com o Fuenlabrada, da terceira divisão espanhola, o filho de Zidane não gostou das propostas que recebeu ao longo desse último ano.



Além de Enzo, os irmãos também são jogadores de futebol. O goleiro Luca joga pelo Granada, enquanto o meia Theo está no Córdoba e o zagueiro Elyaz, no Bétis.