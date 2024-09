Gabigol e Neymar atuando pela seleção brasileira nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, em 2016 - Divulgação

Publicado 24/09/2024 07:33

Rio - O Palmeiras vem sendo especulado como possível destino de Gabigol e Neymar nos próximos meses. Durante o lançamento de sua candidatura à reeleição no time paulista, na última segunda-feira (23), a presidente Leila Pereira foi questionada sobre o assunto e respondeu se há possibilidade de contratar os dois atacantes.



"Você me ajuda a pagar o Neymar? Você está me perguntando, entendeu? Se vocês me ajudarem a pagar o Neymar, eu penso nisso, sabe? (risos) Brincadeiras à parte, vamos falar sério. Se o Palmeiras chegou nesse ponto, é porque trabalhamos muito sério. Futebol não é brincadeira; mexe com a paixão de milhões de pessoas. O dirigente tem que ser responsável", declarou a dirigente.



"Eu não vou ser, como diversos dirigentes que já passaram pelo Palmeiras e deixaram legados horrorosos para o clube pagar. Não vou fazer loucuras. A presidente Leila Pereira nunca fez e nunca fará. Eu nunca fiz nos meus negócios, ainda mais administrando um bem que não é meu", completou.



Neymar tem contrato com o Al-Hilal até julho e ainda não há discussão sobre renovação. Sem atuar há quase um ano, o camisa 10 fez poucos jogos desde que chegou ao clube saudita, mas nunca manifestou desejo de retornar ao Brasil, o que fez a contratação estar longe da realidade do Palmeiras.