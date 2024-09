Aleksandar Stanojevic ficou com rosto machucado após invasão de torcedores ao vestiário - Reprodução

Aleksandar Stanojevic ficou com rosto machucado após invasão de torcedores ao vestiárioReprodução

Publicado 24/09/2024 12:56

Sérvia - O técnico Aleksandar Stanojevic, do Partizan, ficou machucado após torcedores do clube invadirem o vestiário da equipe por conta da derrota por 4 a 0 para o Estrela Vermelha, na última segunda-feira (23), em jogo que é considerado o maior clássico da Sérvia. Ele teve cortes no rosto e apareceu na coletiva de imprensa com curativos.

Questionado sobre o ocorrido, Stanojevic afirmou que não houve agressão. Ele disse ter se machucado com estilhaços de vidro no momento da invasão dos torcedores.

"Lamento ter vindo com estes curativos para a coletiva de imprensa. Se o jogo tivesse sido 0 a 0, eu não viria. Mas assim tenho que vir. Não quero parecer que sou aquele que foge. Fui atingido por vidros no vestiário, acabei me machucando, mas não é nenhum drama", disse o técnico do Partizan.

O time de Aleksandar Stanojevic vive um momento delicado no Campeonato Sérvio. Sem vencer há oito partidas, a equipe está em nono lugar, com 11 pontos, metade do Estrela Vermelha, que é o líder.