Uniforme do Vasco apoiava a campanha ’De Olho nos Olhinhos’Reprodução / Instagram

Publicado 24/09/2024 16:23

Rio - Tiago Leifert falou sobre a emoção que sentiu ao ver o nome da filha Lua estampada na camisa de Vegetti durante o jogo contra o Palmeiras pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro . Neste domingo (22), o Vasco entrou em campo carregando o patch da campanha "De Olho nos Olhinhos", que busca conscientizar sobre o retinoblastoma, tipo raro de câncer que afeta a visão.

Emocionado, o apresentador foi aos Stories, do Instagram, para falar sobre a homenagem feita pelo Cruz-Maltino. "Já gravei esse story e já apaguei umas 30 vezes. Eu não quero chorar, já chorei, já foi. Mas o Vasco da Gama está usando, na camisa, o nome de crianças que estão em tratamento, uma delas é a minha filha. O Vegetti está usando o nome da Lua, uma homenagem que eu não sabia, descobri na hora que começou o jogo", disse.

"Eu sabia que eles iam usar o patch da nossa campanha 'De Olho nos Olhinhos', do lado do escudo, mas essa da Lua me quebrou. Aí vocês me quebraram. E muito obrigado por chamarem a atenção à causa, acho que é o mais importante, para que os pais levem as crianças ao oftalmo. Vasco da Gama vai impactar milhões de pessoas e salvar muitas vidas. E me fez chorar", finalizou ele.

Saiba o que é retinoblastoma

O retinoblastoma é um tipo raro de câncer que afeta os olhos de crianças pequenas, sendo mais comum em bebês. É um tumor maligno que se desenvolve na retina, parte interna dos olhos. A doença pode se apresentar em um olho, o chamado retinoblastoma unilateral, ou nos dois olhos, retinoblastoma bilateral.

Aproximadamente 90% dos casos são descobertos antes dos 5 anos da criança. Quando diagnosticado precocemente e tratado, pode alcançar 90% de cura, inclusive com a preservação da visão. Se diagnosticado tardiamente, pode provocar cegueira e até levar à morte.

Lua, filha de Tiago Leifert e Daiana Garbin, foi diagnosticada com a doença já em estado avançado nos dois olhos aos 11 meses de idade, conforme compartilhou o casal em janeiro de 2022. Logo em seguida, os dois criaram a campanha "De Olho nos Olhinhos", com o objetivo de conscientizar sobre este tipo de câncer.

Sintomas

Entre os principais sintomas do retinoblastoma estão: reflexo branco ou amarelado, no olho da criança, estrabismo, diminuição de visão, movimentos irregulares dos olhos, dor nos olhos, vermelhidão na parte branca dos olhos e cor diferente de cada íris.