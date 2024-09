San Siro pronto para receber jogo da Inter de Milão - Divulgação/Instagram @inter

A Uefa tirou a final da Liga dos Campeões de 2027 do San Siro, localizado em Milão, na Itália, e reabriu a concorrência por um estádio que possa receber a partida. A entidade confirmou as informações nesta terça-feira (24).

Em nota, a Federação Italiana de Futebol (FIGC) comunicou que "a UEFA - tendo avaliado que o Município de Milão não teria sido capaz de garantir que 'San Siro' e as áreas circundantes não seriam afetadas por obras de renovação durante o período da final da Liga dos Campeões de 2027 - optou pela reabertura do concurso, estando a decisão prevista entre maio e junho de 2025".

O San Siro é a casa do Milan e da Inter de Milão. No entanto, o futuro do estádio, que receberá a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno 2026, é incerto. Isso porque os dois clubes planejam construir as próprias arenas.

As próximas finais da Liga dos Campeões acontecerão na Allianz Arena, em Munique, na Alemanha (2025), e na Puskas Arena, em Budapeste, na Hungria (2026).