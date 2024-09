Luiz Henrique em ação na partida entre São Paulo e Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 26/09/2024 01:05

O atacante Luiz Henrique passou mal após a classificação do Botafogo à semifinal da Libertadores . Após a partida, o jogador deixou o Morumbis de ambulância rumo a um hospital próximo ao estádio do São Paulo. O camisa sete da equipe comandada por Artur Jorge está sendo acompanhado pelo departamento médico do clube.

Luiz Henrique foi titular no empate em 1 a 1 pela volta das quartas de final, mas não conseguiu repetir o nível de suas atuações recentes. Abaixo fisicamente, com muito cansaço, ele pediu substituição os 24 minutos do segundo tempo e Matheus Martins - autor do gol de pênalti decisivo - entrou.

O atacante está na pré-lista da Seleção para a próxima rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo e pode aparecer nesta sexta-feira (28) na lista de Dorival Júnior para os jogos contra Chile, no dia 10 de outubro, em Santiago, e Peru, no dia 15, em Brasília.