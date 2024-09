Fábio Paim, ex-companheiro de CR7, virou ator pornô - Reprodução

Fábio Paim, ex-companheiro de CR7, virou ator pornôReprodução

Publicado 25/09/2024 16:49

Portugal - O ex-atacante Fábio Paim, companheiro de Cristiano Ronaldo nas categorias de base do Sporting-POR, decidiu se aventurar na carreira de ator pornô. Em agosto, o ex-jogador, que chegou a ser apontado como melhor do que CR7 pelo próprio astro português em sua apresentação no Manchester United, gravou seu primeiro vídeo em um motel com três atrizes, entre elas Diana Melancia, nome conhecido dos conteúdos adultos em Portugal.

Troca de farpas

Nos bastidores das filmagens, Paim chegou a alfinetar o ex-colega com uma publicação no Instagram: "Afinal, quem tem mais bolas de ouro?". A pergunta faz referência a um atrito entre os dois no fim do ano passado, quando o novo astro da indústria pornô disse que poderia ter ganho uma das bolas de ouro de Cristiano Ronaldo.

"Fiquei mais nervoso com vocês do que com Cristiano Ronaldo", disse Paim para as atrizes que participavam da gravação.

"Não triunfou no Sporting, mas triunfou no duplo amor", respondeu uma delas.

Caminhos diferentes

Fábio Paim e Cristiano Ronaldo eram grandes promessas do Sporting no início dos anos 2000 e dividiam as atenções. Com apenas 16 anos, Paim já tinha um salário de 20 mil euros mensais naquela época e despertava interesse de gigantes europeus.

Apesar de tudo isso, a carreira dos dois seguiu caminhos diferentes. Enquanto Cristiano marcou seu nome na história do futebol, Paim não conseguiu se firmar em nenhum clube. Ele encerrou a carreira em 2021, após uma série de polêmicas fora de campo.