José Mourinho, do Fenerbahçe, no Sukru Saracoglu Stadium - Ozan Kose / AFP

José Mourinho, do Fenerbahçe, no Sukru Saracoglu StadiumOzan Kose / AFP

Publicado 25/09/2024 15:55 | Atualizado 25/09/2024 16:00

Turquia - José Mourinho explicou por que não compareceu à coletiva após a derrota do Fenerbahçe para o Galatasaray por 3 a 1, no último fim de semana, pelo Campeonato Turco. O português explicou que a coletiva do técnico adversário foi longa e destacou que não pode esperar 70 minutos para conversar com a imprensa.

"Nunca evitei uma conferência de imprensa nos meus 24 anos de carreira. Nunca tive medo dos jornalistas e das suas perguntas. O treinador que joga fora vai primeiro, é o normal, para ficar livre. Mas com limites! Eu estive 70 minutos à espera e mesmo depois disso não pude ir, porque a conferência dele continuou. Não posso ficar 70, 75 ou 80 minutos à espera para uma conferência de imprensa", disse José Mourinho, nesta quarta-feira.

O treinador também frisou que sua ausência não teve relação com o resultado no clássico. Mourinho ainda disse que se sentiu desrespeitado pela longa demora.

"Não teve nada a ver com o resultado, apenas com algo que é ou não é correto. No próximo jogo vai acontecer o mesmo, vou à flash-interview (entrevista após as partidas) logo a seguir do jogo, porque é essa a lógica das flash-interviews. Não é 20 minutos depois do jogo, é logo depois. Depois espera-se 15 minutos, meia hora é o normal. 70 minutos? Desculpem, mas é falta de respeito! Se alguém se sentiu desrespeitado fui eu", afirmou o português.