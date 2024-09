Arrascaeta será convocado para a seleção uruguaia e desfalcará o Flamengo - Pablo Porciuncula / AFP

Arrascaeta será convocado para a seleção uruguaia e desfalcará o FlamengoPablo Porciuncula / AFP

Publicado 25/09/2024 14:20 | Atualizado 25/09/2024 14:23

Rio - A Confederação Brasileira de Futebol precisará quebrar a cabeça para resolver mais um dos recorrentes problemas no calendário do futebol nacional. Mesmo com a próxima data Fifa se encerrando no dia 15 de outubro, a data-base para os jogos de volta das semifinais da Copa do Brasil é o dia 16. O Flamengo, um dos semifinalistas, pode ter até nove jogadores convocados e busca uma solução junto à entidade. As informações foram divulgadas pelo jornalista André Rizek.

A solução mais simples seria que o Rubro-Negro jogasse com o Corinthians, na Neo Química Arena, na quinta-feira (17). Porém, a presença do time paulista na semifinal da Copa Sul-Americana é um problema, já que, provavelmente, a Conmebol, que tem preferência na escolha das datas, deve marcar o primeiro jogo para o dia 22, uma terça-feira, dia em que o SBT, dono dos direitos de transmissão, costuma exibir suas partidas. Caso isso aconteça, o Timão teria que atuar no sábado (19) pelo Brasileirão, o que inviabilizaria o duelo com o Flamengo na quinta.

O que fazer?

Diante do cenário, o Flamengo sugeriu à CBF enfrentar o Corinthians no fim de semana, preferencialmente no domingo (20), o que ainda dependeria da Conmebol aceitar não marcar o duelo dos paulistas na Copa Sul-Americana para terça. Assim, as duas equipes teriam seus jogos pelo Brasileirão antecipados para o meio de semana, logo após a data Fifa.

Para que a proposta do Flamengo seja colocada em prática, será necessário buscar acordo com todas as partes envolvidas: CBF, Corinthians, Conmebol, detentores dos direitos de transmissão e até mesmo Fluminense e Athletico-PR, que serão, respectivamente, os adversários do Rubro-Negro e do Timão e que teriam seus jogos da 30ª rodada do Brasileirão antecipados. Neste momento, um consenso parece distante.

Prováveis convocados

O Flamengo já recebeu a informação de que perderá cinco atletas convocados para seleções estrangeiras: Arrascaeta, Varela, De La Cruz, Erick Pulgar e Gonzalo Plata. Além disso, Ayrton Lucas, Gerson, Léo Ortiz e Fabrício Bruno estão na lista de pré-convocados do Brasil, o que aumentaria o número de desfalques para nove.