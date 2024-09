Estádio Campeón del Siglo, palco do duelo entre Flamengo e Peñarol - Divulgação / Peñarol

Publicado 25/09/2024 14:59 | Atualizado 25/09/2024 15:07

Rio - Precisando reverter a derrota por 1 a 0 sofrida para o Peñarol, na última quinta (18), pela Libertadores, o Flamengo terá uma missão difícil para avançar à semifinal da competição continental. Isso porque o clube uruguaio perdeu apenas uma vez em casa nesta temporada.

O revés em questão foi para o Montevideo City Torque, pela Copa do Uruguai, em abril, quando os aurinegros perderam por 3 a 1. No geral, além deste resultado negativo, o adversário do Rubro-Negro soma 15 vitórias e quatro empates jogando no Campeón del Siglo, seu estádio. São cinco meses de invencibilidade jogando no palco do duelo de quinta (26).



O resultado do jogo, inclusive, classificaria o clube da Gávea para a próxima fase do torneio. No entanto, os comandados de Tite, que não contam mais com Pedro em 2024, só venceram apenas uma partida neste ano por dois gols de diferença sem o camisa 9 em campo

A bola para o confronto rola às 19h (de Brasília). Em caso de empate no placar agregado, a partida irá para os pênaltis. Quem avançar, irá enfrentar Botafogo ou São Paulo na semifinal.