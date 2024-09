Tite em treino do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 25/09/2024 09:43

Rio - Em busca da classificação para a semifinal da Libertadores, o Flamengo precisa de gols contra o Peñarol, em Montevidéu, nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília). E para isso terá que superar um drama de 2024 vencer uma partida por dois gols de diferença sem Pedro, seu artilheiro, algo que só ocorreu uma vez no ano.

A única vitória nessas condições aconteceu no Campeonato Carioca. No dia 31 de janeiro, o Flamengo bateu o Sampaio Corrêa por 2 a 0, com Pedro poupado no banco de reservas. Depois disso, todas as outras vitórias rubro-negras por dois ou mais gols teve o camisa 9 em campo.



O Flamengo entrou em campo sem Pedro em 11 jogos. Foram quatro vitórias, um empate e seis derrotas. O atacante entrou em campo em 43 partidas, marcou 30 gols e deu oito assistências, sendo o melhor jogador do clube carioca no ano.



Com a derrota por 1 a 0 no Maracanã, o Flamengo vai precisar vencer por dois gols de diferença o Peñarol para se classificar para a semifinal da Libertadores. Uma vitória mínima levará a disputa da vaga para as penalidades.