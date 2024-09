Vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, fala sobre reforços e do caso Gabigol - Reprodução / Internet

Publicado 25/09/2024 20:08

não trabalha com a possibilidade de aceitar a sugestão do Flamengo de mudar a data do jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, marcado para a semana de 16 de outubro, na Neo Química Arena. O clube carioca busca uma solução por conta da Data Fifa, que terminará na véspera do jogo decisivo, e pode ter até nove atletas rubro-negros convocados. Rio - O Corinthians, marcado para a semana de 16 de outubro, na Neo Química Arena. O clube carioca busca uma solução por conta da Data Fifa, que terminará na véspera do jogo decisivo, e

Em contato com o site "ge", a diretoria do Corinthians deixou claro que não vai ceder. O clube afirmou "não trabalhar com a hipótese de aceitar a sugestão".

Entenda a sugestão do Flamengo

A solução mais simples seria que Flamengo e Corinthians jogassem na quinta-feira (17). No entanto, a presença do time paulista na semifinal da Copa Sul-Americana é um problema, já que, provavelmente, a Conmebol, que tem preferência na escolha das datas, deve marcar o primeiro jogo para o dia 22, uma terça-feira, dia em que o SBT, dono dos direitos de transmissão, costuma exibir suas partidas. Caso isso aconteça, o Timão teria que atuar no sábado (19) pelo Brasileirão, o que inviabilizaria o duelo com o Flamengo na quinta.

Diante do cenário, o Flamengo sugeriu à CBF enfrentar o Corinthians no fim de semana, preferencialmente no domingo (20), o que ainda dependeria da Conmebol aceitar não marcar o duelo dos paulistas na Copa Sul-Americana para terça. Assim, as duas equipes teriam seus jogos pelo Brasileirão antecipados para o meio de semana, logo após a data Fifa.

Prováveis convocados



O Flamengo já recebeu a informação de que perderá cinco atletas convocados para seleções estrangeiras: Arrascaeta, Varela, De La Cruz, Erick Pulgar e Gonzalo Plata. Além disso, Ayrton Lucas, Gerson, Léo Ortiz e Fabrício Bruno estão na lista de pré-convocados do Brasil, o que pode aumentar o número de jogadores cedidos na data Fifa para nove.