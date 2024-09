Pep Guardiola, técnico do Manchester City - Oli Scarff / AFP

Inglaterra - Após a vitória do Manchester City por 2 a 1 sobre o Watford, na última terça-feira (24), pela Copa da Liga Inglesa, o técnico Pep Guardiola voltou a criticar o calendário do futebol europeu . O espanhol não está satisfeito e reforçou que poupará seus principais jogadores na competição nacional.

"Na próxima rodada, eu já anuncio a vocês: vou jogar com nossa formação reserva. Não vamos gastar energia (com a Copa da Liga), podem ter certeza disso", garantiu o treinador em entrevista após o confronto.

"Nós vamos atuar para ir avançando. Não vamos descartar nenhuma competição, nunca faremos isso. Mas a gente jogou (pela Premier League) há 50 horas. Não vou arriscar a Premier League e a Champions League neste torneio", ponderou.



Ao todo, Guardiola promoveu nove mudanças em relação ao time que empatou em 2 a 2 com o Arsenal no último domingo (22) . "Não conseguimos lidar com o calendário", disse.

O próximo compromisso do Manchester City será no sábado (28), às 8h30 (de Brasília), contra o Newcastle, no St. James' Park. O time comandado pelo técnico espanhol ainda não perdeu no Campeonato Inglês e é o líder da competição, com 13 pontos.