Eli Villagra é musa do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram

Eli Villagra é musa do Cerro PorteñoReprodução / Instagram

Publicado 25/09/2024 13:55

Rio - A musa do Cerro Porteño, Eli Villagra, foi vítima de um assalto nos últimos dias e teve seu celular roubado. A beldade está oferecendo uma recompensa para quem conseguir ajudá-la na recuperação do objeto.

fotogaleria

"Tive uma experiência lamentável, roubaram tudo de mim. Passei muito mal, o dinheiro em si não é o que mais me incomodou, mas estou oferecendo uma recompensa pelo telefone", disse a beldade em stories do Instagram.

Eli tem conteúdos importantes em seu celular. A beldade deseja resgatá-los. Em relação a um novo modelo, a paraguaia já publicou que fez a compra de um aparelho novo.

Nascida no Paraguai, a modelo é musa do Cerro Porteño, um dos principais clubes do seu país. Eli Villagra faz muito sucesso nas redes sociais, tendo mais de 235 mil seguidores no Instagram.