Caio Paulista em treino do Palmeiras - Cesar Greco/Palmeiras

Caio Paulista em treino do Palmeiras Cesar Greco/Palmeiras

Publicado 25/09/2024 12:12

Rio - O lateral-esquerdo Caio Paulista, de 26 anos, compareceu à Delegacia da Mulher, em São Paulo, na última terça e prestou depoimento. O jogador do Palmeiras é acusado de agredir a ex-namorada Clara Monteiro, mãe de Maria Clara, sua terceira filha. O atleta negou ter agredido a mulher e afirmou ter levado socos, joelhada e uma mordida dela em uma das discussões.

Acompanhado de Bia Saguas, sua advogada, Caio Paulista enviou supostas provas que confirmariam o seu relato. O lateral afirmou que conheceu Caio diz que conheceu Clara em março de 2022, em uma balada no Rio, quando defendia o Fluminense. Depois disso, os dois passaram a se relacionar.



De acordo com o jogador, o relacionamento entre os dois se encerrou no primeiro semestre do ano passado porque os dois estariam "brigando muito por besteiras". Clara passou sua gestação no Rio de Janeiro, separada do jogador, que defendeu o São Paulo no ano passado. A mulher afirma ter sido agredida por Caio Paulista em 2022, 2023 e 2024.



Clara Monteiro fez um boletim de ocorrência contra Caio Paulista no último dia 17. O lateral, de 26 anos, defende o Palmeiras desde o começo do ano. Na temporada passada ele estava no São Paulo. O jogador atuou pelo Fluminense nas temporadas de 2020 a 2022.