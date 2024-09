Vini Jr vem sendo punido com frequência na La Liga - AFP

Publicado 25/09/2024 08:00 | Atualizado 25/09/2024 08:04

Espanha - Os cartões por reclamação tem sido uma tônica do Real Madrid no começo do Campeonato Espanhol. O atacante Vini Jr., de 24 anos, é o maior expoente com três advertências em sete jogos. A situação levou o treinador Carlo Ancelotti a se posicionar e chamar a atenção do elenco.

"Repito o que disse outro dia: mudou o método, e temos que nos acostumar. Ainda não nos acostumamos. Temos que evitar as reclamações e pronto. Se é justo ou não, não importa. Temos que nos adaptar". afirmou.



Até o momento, o elenco do Real Madrid recebeu 16 cartões nos sete jogos pela La Liga. De acordo com o jornal espanhol "Marca", nove deles foram por reclamações em relação a arbitragem das partidas.



Vini Jr. foi punido contra o Betis, Espanyol e contra o Alavés, último adversário do Real Madrid. Todos os cartões amarelos foram por reclamação. O brasileiro marcou três gols e deu três assistências na competição;