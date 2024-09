Inglês James Wade, considerado o maior astro de dardos de seu país, foi flagrado pelas câmeras de transmissão soltando um pum - Reprodução de vídeo

Inglês James Wade, considerado o maior astro de dardos de seu país, foi flagrado pelas câmeras de transmissão soltando um pumReprodução de vídeo

Publicado 25/09/2024 11:50

O inglês James Wade, considerado o maior astro da atualidade nos dardos, esporte popular na Grã-Bretanha, ganhou as manchetes esta semana não só pelo bom desempenho no Players Championship, mas por soltar um pum sonoro que foi flagrado pelas câmeras de transmissão a ponto de desconcentrar seu adversário Callan Rydz.



Durante a partida contra Rydz, vencida pelo placar de 6 a 5, ele foi flagrado pela câmera caminhando até uma mesa durante um dos intervalos. Wade, então, dobra levemente os joelhos enquanto o som de um pum alto, claramente audível, ecoava pelo ambiente.



Veja o vídeo:





Após a partida, Wade também compartilhou uma declaração bem-humorada em suas plataformas de mídia social, atribuindo o barulho a uma fonte improvável.

"Sinto que devo abordar uma situação após minha corrida para as semifinais. Surgiram imagens minhas fazendo o que parece ser um shart (gíria em inglês para pum) no final de uma das minhas partidas. Na verdade, era o velcro dos meus novos tênis. Agora considero esse assunto encerrado, pois não desejo falar sobre isso novamente", disse.



Mas a tática de Wade não funcionou na partida seguinte, na qual ele perdeu para para Gary Anderson por 7 a 4. Anderson, aliás, já havia se envolvido em sua própria controvérsia sobre flatulência quando Wesley Harms o acusou de soltar gases durante o Grand Slam of Darts em 2018.