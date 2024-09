Raphaël Varane se aposentou jogando pelo Como, da primeira divisão italiana - Franck Fife / AFP

Publicado 25/09/2024 10:19 | Atualizado 25/09/2024 10:21

O zagueiro francês Raphaël Varane, ídolo do Real Madrid e que atuava no Como, da Itália, anunciou sua aposentadoria dos gramados nesta quarta-feira (25), aos 31 anos. Em texto publicado nas redes sociais, o agora ex-jogador afirmou que continuará no seu clube atual, mas em uma nova função, e disse ser o "momento de parar".

"Eu me exijo os mais altos padrões, quero sair em alta, não apenas me mantendo no jogo. É preciso uma grande dose de coragem para ouvir seu coração e seu instinto. Desejo e necessidade são duas coisas diferentes. Caí e me levantei mil vezes, e desta vez, é o momento de parar e pendurar minhas chuteiras, com meu último jogo vencendo um troféu em Wembley", disse, referindo-se à Copa da Inglaterra conquistada no último dia 25 de maio, quando ainda era atleta do Manchester United.

O anúncio acontece após Raphaël machucar o joelho em sua primeira partida pelo Como, que disputa a primeira divisão italiana, em 18 de agosto. Ele ficou apenas 20 minutos em campo, até precisar ser substituído. O francês possui um extenso histórico de lesões.

Trajetória vitoriosa

Varane fez sua estreia profissional no Lens, da França, em 2010. Já no ano seguinte, foi contratado pelo Real Madrid, onde conquistou 18 títulos, entre eles quatro Ligas dos Campeões, quatro Mundiais de Clubes, três Campeonatos Espanhóis e uma Copa da Espanha. O clube merengue postou uma nota de agradecimento ao jogador.

"Raphaël Varane estará sempre nos corações de todos os torcedores do Real Madrid como um dos maiores zagueiros da nossa história e por sempre representar os valores do clube", afirma o comunicado.

Ele ficou no clube espanhol por 10 anos, até ser contratado pelo Manchested United em 2021. O francês saiu para o futebol italiano em 2024.

Em 2018, o zagueiro foi campeão da Copa do Mundo pela França. Seu bom desempenho o fez ser escolhido para a seleção deste torneio, em que uma votação popular elegeu os melhores jogadores do campeonato em cada posição.

"Não tenho arrependimentos, não mudaria nada. Ganhei mais do que poderia ter sonhado, mas além dos títulos e troféus, tenho orgulho de, independente do que acontecesse, ter mantido meus princípios de ser sincero e tentado deixar todos os lugares melhores do que encontrei. Espero ter feito todos vocês se sentirem orgulhosos", afirmou Raphaël, no seu comunicado.