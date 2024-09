Jens Lehmann - AFP

Publicado 25/09/2024 10:38

O ex-goleiro da seleção da Alemanha, Jens Lehmann foi parado sob suspeita de dirigir embriagado. Segundo o jornal alemão 'Bild', ele não conseguiu realizar o teste do bafômetro e , por isso, a polícia tirou seu sangue para apurar os níveis de álcool.



O caso ocorreu em uma das noites do Oktoberfest, tradicional festival de cerveja e folclore na cidade de Munique. O ex-goleiro, ao ser parado, saiu cambaleando do carro e também tinha forte cheiro de álcool.

Lehmann, de 54 anos, teve a carteira de motorista apreendida e pode responder na Justiça por dirigir embriagado, caso o exame de sangue confirme as suspeitas dos policiais.



Com duas Copas do Mundo no currículo (2002 e 2006) e passagens por grandes clubes como Milan, Borussia Dortmund e Arsenal, ele já se envolveu em outro caso de polícia, quando foi condenado com o pagamento de multa por invadir e destruir a casa de um vizinho.