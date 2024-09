Daniela Fainus é apaixonada pelo Cruz Azul - Reprodução / Instagram

Daniela Fainus é apaixonada pelo Cruz AzulReprodução / Instagram

Publicado 25/09/2024 09:00

Rio - A musa do Cruz Azul, Daniela Fainus, deu algumas dicas para manter a forma física que tem. A beldade contou a frequência com que realiza exercícios e apontou um dos maiores inimigos que as pessoas terão que enfrentar para buscar o "corpo perfeito".

fotogaleria

"Faço exercícios de seis a sete vezes por semana. Não bebo álcool. O álcool muitas vezes destrói tudo que foi conquistado", apontou a beldade em sua conta no Instagram.

Com uma conta com dois milhões de seguidores no Instagram, Daniela Fainus é apaixonada pelo Cruz Azul, clube mexicano que já conquistou seis títulos da Liga dos Campeões da Concacaf e nove campeonatos mexicanos.